Stiri pe aceeasi tema

- Sevilla – AS Roma | Sevilla a castigat Europa League 2023. Echipa din La Liga a invins-o in finala pe AS Roma si a stabilit un record fabulos. A triumfat pentru a 7-a oara in competitie, mai mult decat orice ata echipa. Mai mult decat atat, nu a pierdut nicio finala! Dupa ce a triumfat […] The post…

- Peste 60.000 de suporteri italieni urmaresc finala Europa League, FC Sevilla - AS Roma, de pe Stadio Olimpico. AS Roma are mai mulți susținatori la Budapesta. Fanii formației pregatite de Jose Mourinho au pregatit o scenografie speciala și au sarbatorit in stil mare reușita de 1-0, semnata de Paulo…

- Sevilla – AS Roma este finala Europa League 2023. Jose Mourinho o va avea adversara chiar pe specialista competitiei in meciul care se va juca cu trofeul pe masa pe 31 mai, pe Puskas Arena din Budapesta. Jose Mourinho a ajuns intr-o noua finala, a sasea! Anul trecut, „The Special One” a devenit primul…

- FC Sevilla considera ca ar fi trebuit sa primeasca un penalty in prelungirile primei reprize din disputa Juventus, manșa decisiva a semifinalei Europa League. In tur, cele doua au remizat 1-1. In prelungirile primei reprize de pe Ramon Sanchez Pijuan, Sevilla ar fi putut sa primeasca o lovitura de…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, a ratat șansa de a intra in carțile de istorie, ca urmare a infrangerii suferite, duminica seara, impotriva celor de la FCSB, scor 0-1, in runda cu numarul 8 din play-off-ul Superligii. ...

- Prima manșa a semifinalelor UEFA Europa League a adus victoria lui AS Roma pe teren propriu, 1-0 impotriva celor de la Leverkusen, in timp ce Juventus a salvat o remiza cu Sevilla in ultimul moment.

- Manchester United a fost eliminata din sferturile Europa League de catre Sevilla, in timp ce AS Roma a invins-o dramatic pe Feyenoord. Meciurile serii din Europa League au fost in format live score, pe AS.ro. AS Roma a avut nevoie de prelungiri pentru a se califica in „careul de ași” din Europa League.…

- Manchester United – Sevilla 2-2 a fost meciul serii din sferturile Europa League. Partida de pe Old Trafford a fost in format live score, pe AS.ro. AS Roma si Juventus au jucat si ele in aceasta seara. Toate rezultatele serii, din sferturile Europa League si Conference League, sunt pe AS.ro. Manchester…