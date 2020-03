Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a devenit, astazi, membru PNL si a primit sustinerea Biroului Permanent Judetean al acestei formatiuni pentru a candida la functia de primar. Mihai Chirica ne-a precizat ca va pune in continuare accentul pe reasezarea societatii romanesti pe calea normalitatii europene.…

- "Cea mai buna situatie financiara a Politehnicii din ultimii zece ani" asa cum spunea primarul Iasului, Mihai Chirica, despre ceea ce i-a lasat mostenire fostul presedinte al clubului, Adrian Ambrosie, lui Ciprian Paraschiv, este un dezastru! Ultimul, care a devenit numarul 1 in club de circa doua…

- Dupa ce a adus la Politehnica Iasi un antrenor cu firma, Mircea Rednic, primarul Iasului, Mihai Chirica, mai da o lovitura de imagine in sport, domeniu in care a avut mai multe nereusite pana acum. Chirica a anuntat ca va organiza astazi o conferinta de presa in care il va prezenta pe viitorul presedinte…

- Politehnica Iasi reia azi pregatirea dupa zilele libere de la finalul saptamanii trecute. La ora 15:00, antrenorul Mircea Rednic a convocat echipa in Copou pentru prima sedinta de pregatire de dupa cantonamentul iernii, care s-a derulat intre 12 si 24 ianuarie in Turcia. "Ziarul de Iasi" a stat de…

- In vreme ce echipa de fotbal Politehnica se pregateste in Antalya, in cantonament, in Iasi lucrurile incep sa se limpezeasca in ceea ce priveste conducerea clubului. Ieri, primarul Iasului, Mihai Chirica, a anuntat ca Adrian Ambrosie ii va lasa locul lui Ciprian Paraschiv in fruntea clubului. "Incepem…

- O ceremonie de depunere de flori a avut loc miercuri dimineata la bustul poetul Mihai Eminescu din parcul Copou. Au fost prezenti primarul orasului, Mihai Chirica si Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi. Cu aceasta ocazie a fost organizat si un spectacol dupa ceremonie si alocutiunile…

- Poli Iași il vrea pe Ciprian Paraschiv, de la FRF. Primarul Iasului, Mihai Chirica, s-a gandit la o solutie pentru a tempera nemultumirile suporterilor Politehnicii, care cer insistent inlocuirea presedintelui Adrian Ambrosie. Chirica i-a propus fostului capitan al Politehnicii, Ciprian Paraschiv (46…

- POLI IAȘI // Mircea Rednic (57 de ani) a stabilit azi ultimele detalii contactuale cu Mihai Chirica, primarul Iașiului, tehnicianul urmand sa fie in scurt timp prezentat in „Copou”. „M-am ințeles pentru un contract pe 6 luni, cu opțiune de prelungire. Obiectivul este locul 10. Nu vin ca investitor…