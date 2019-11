"Joker", primul film nerecomandat minorilor cu încasări de peste 1 miliard dolari "Joker", de Todd Philips, va deveni în acest weekend primul film nerecomandat minorilor sub 17 ani care depaseste pragul de încasari de 1 miliard de dolari, scrie Mediafax.



În prezent, "Joker" are încasari de 999,1 milioane de dolari. "Joker" se poate lauda cu o astfel de performanța și în condițiile în care nu a fost înca lansat în China, de unde ar mai putea obține încasari de o jumatate de milion de dolari, potrivit specialiștilor.



