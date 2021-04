Stiri pe aceeasi tema

- Joia Mare este a patra zi din Saptamana Patimilor și mai este cunoscuta drept Joi Mari, Joia Patimilor, Joia Neagra, Joimarita. Este ziua in care se vopsesc ouale roșii și este o zi incarcata cu tradiții și obiceiuri. Cuprins: Joia Mare – tradiții și obiceiuri Ce nu se face in Joia Mare Ziua de joi…

- Ouale de Paște vospite in roșu nu trebuie sa lipseasca de pe masa in Duminica Paștelui. Ouale roșii vopsite pentru Sarbatoarea Paștelui reprezinta atat sacrificiul Mantuitorului pe cruce, cat și puterea credinței Sale, invierea și renașterea Sa. Ouale de Paște se vopsesc in Saptamana Patimilor, in Joia…

- E primavara, e multa lumina in jur, iar sarbatorile de Paști sunt tot mai aproape. Așa cum spune tradiția, e bine sa incepem pregatirile din timp, pentru ca pana la cea mai așteptata sarbatoare a primaverii totul trebuie sa fie in ordine, locuințele curate, iar in dulap sa avem pregatite haine noi.…

- Ce simbolizeaza, de fapt, oul și ce legatura are cu Sarbatorile Pascale. Sarbatorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase traditii din aceasta perioada este vopsitul oualor rosii. În acest material veți afla care este semnificiația acestora și ce simbolizeaza,…

- Muzeul ASTRA organizeaza de vineri pana duminica o serie de activitati specifice Pastelui catolic, fiind vorba despre vopsirea oualor, pomisorul de Paste, element de baza in decorul mesei traditionale la sasi si reconstituirea obiceiului cautatului, adresat copiilor, informeaza un comunicat de presa…

- Biserica Ortodoxa Romana a transmis zilele acestea o clarificare cu privire la intervalul orar care vizeaza restricțiile de circulație in noaptea de Inviere. Paștele la credincioșii ortodocși se va praznui anul acesta pe data de 2 mai. „In legatura cu neințelegerea legata de intervalul orar al ridicarii…

- Cum vom sarbatori sarbatoarea Invierii Domnului și in ce condiții vom putea merge la biserica pentru a aduce acasa Lumina sfanta sunt intrebari la care autoritațile și reprezentanții cultelor au incercat sa gaseasca cele mai potrivite raspunsuri, intr-o intalnire la Guvern. Potrivit unor surse, circulația…

