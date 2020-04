Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu putem ramane indiferenți in fața coronavirus, orice ajutor este binevenit!” – o campanie inițiata de o tanara din comuna Calinești ”Nu putem ramane indiferenți in fața coronavirus, orice ajutor este binevenit!” – este sloganul campaniei umanitare pentru ajutorarea familiilor nevoiașe din comuna…

- Saptamana Mare a Pastelui este incarcata de emotie si extrem de importanta pentru crestini. In Joia Mare,, Mantuitorul le-a spalat picioarele ucenicilor, fiind indemnati la smerenie si tot in aceasta zi a avut loc și rugaciunea din Gradina Ghetsimani, dar și prinderea lui Iisus. De altfel, in aceasta…

- Știați ca… + … Paștele este considerat cea mai importanta sarbatoare a creștinatații, chiar daca popularitatea sa n-o depașește pe ce a Craciunului? + … Paște provine din limba ebraica (oficiala in Israel), in care „pesah” inseamna „trecere”? Amintește de trecerea evreilor prin Marea Roșie și eliberarrea…

- In Saptamana Patimilor, telespectatorii TVR 1 vad editii speciale Universul credintei, incluzand seria de interviuri Pasi spre Inviere, realizata de Andrei Victor Dochia cu Parintele Constantin Necula in Ierusalim si transmisiunea in direct a Slujbei de Inviere de la Catedrala Patriarhala din Bucuresti.…

- MESAJE DE PASTE 2020. FELICITARI DE PASTE 2020. URARI ȘI SMS-uri DE PASTE 2020. Avem urari și mesaje potrivite pentru mama, tata, sora, frate, bunic, bunica, verișoara, var, matușa, unchi, soacra, șef, nașa, soție, iubita, prieteni etc! Mesaje de Paște 2020 pentru cei dragi Sper sa nu te ocoleasca…

- In data de 11 aprilie, cu o zi inainte de sarbatoarea Floriilor, credincioșii praznuiesc Sambata lui Lazar. Aceasta este ziua in care se amintește de minunea pe care a facut-o Iisus prin invierea lui Lazar, care, susțin teologii, este cea mai mare minune a Sa. Dupa savarșirea acestei minuni, oamenii…

- Pe parcursul existentei sale lumesti, Iisus a fost ispitit si de oameni, nu doar de diavol. Astfel, fariseii au incercat printr-o intrebare sa-L puna in dificultate pe Hristos: „Sa dam sau nu tribut cezarului?”.

- In timp ce orasul Rio de Janeiro se pregateste de Carnaval, Mangueira - una dintre cele mai renumite scoli de samba, foloseste cel mai mare festival din lume drept platforma de protest. Dansatorii au planuit un spectacol in care Iisus se reintoarce pe pamant ca femeie de culoare intr-una din celebrele…