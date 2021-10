Joi se rezolvă mărcile, apoi… finanţarea! Așa cum a anunțat in mod public, in urma deciziei Adunarii Generale, ACS Petrolul 52 va participa la licitația privind atribuirea celor șase marci Petrolul. Licitația va fi organizata in data de 28 octombrie, de catre Primaria Municipiului Ploiești, iar oficialii clubului au depus, ieri, documentația necesara. „Cu sprijinul membrilor fondatori ai Asociației și cu concursul colegilor mei din club am intocmit și depus documentația necesara participarii la licitație. Marcile trebuie sa revina acasa, la singura echipa cunoscuta de toata lumea drept Petrolul, și avem speranța ca lucrurile vor intra… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Consiliului Județean Timiș se lauda cu finanțare europeana pentru documentația drumului de legatura de la autostrada spre Aeroportul Internațional Timișoara. De fapt, o șosea de patru benzi care va fi construita intre centura Timișoarei și nodul de la Remetea Mare de pe A1. Licitația…

- Adunarea Generala a ACS Petrolul 52 a aprobat, cu vot unanim, participarea Asociației la licitația publica privind atribuirea celor șase marci Petrolul, procedura ce va fi organizata, in data de 28 octombrie, de catre Primaria Municipiului Ploiești. „Discuțiile pe aceasta tema au fost foarte scurte,…

- Astazi, 15 octombrie 2021, la numai o zi dupa ce a facut cunoscuta situația financiara actuala de la ACS Petrolul ’52 Ploiești și a facut public și certificatul fiscal cu valoare zero al datoriilor, eliberat de ANAF, președintele executiv Costel Lazar (foto mijloc) a mai facut un anunț mult așteptat…

- In contextul pregatirii in cadrul Forumului de guvernanța a Internetului din Moldova (MIGF) sesiunii „Accesibilitate digitala pentru persoanele cu dizabilitați și nevoi speciale” Asociația „Comunitatea Internet” in comun cu Asociația „Alianța organizațiilor pentru persoane cu dizabilitați din Republica…

- Pantofi, sandale si cizme create de designeri de renume si purtati de legendara actrita Catherine Deneuve au fost vanduti la licitatie in Franta, informeaza DPA, citat de agerpres. Licitatia online, desfasurata in scopuri caritabile, a strans marti peste 47.000 de euro, potrivit casei de licitatii…

- Una dintre cele mai complete colectii din numismatica romaneasca, cu 133 de piese, intre care cea mai rara moneda romaneasca sau unice emisiuni de tranzitie din perioada comunista, este expusa la Palatul Cesianu-Racovita si va fi licitata pe 23 septembrie, potrivit news.ro. Licitatia unei…

- Luni și Marți , 30 și 31.08.2021, la Centrul Cultural Reduta – Brașov, ora 10.00, vor avea loc preselecțiile la cea de a -IV-a ediție ”Calatoria Talentelor”, sub egida Asociației “Zambește Pentru Viitor”, eveniment care va cuprinde un spectacol, un concurs și o gala de premiere, eveniment al copiilor…

- Ministerul Afacerilor Interne anunta pe SICAP licitatie pentru achizitionarea de servicii de dezvoltare software, in baza unui acord-cadru desfasurat de-a lungul a 36 de luni, cu o valoare totala estimata la 56.281.995 lei, informeaza Agerpres. Licitatia vizeaza achizitionarea de servicii…