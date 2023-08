Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis ca politistii din Calafat au fost sesizati in noaptea de duminica spre luni in legatura cu producerea unui accident rutier in localitatea Dobridor. “Politistii deplasati la fata locului au constatat faptul ca un barbat, de 25 de ani, din comuna…

- Un barbat din orasul aradean Santana a fost arestat preventiv dupa ce ar fi dat foc unei mașini. Barbatul a facut acest gest pentru ca modul in care era parcata il incurca sa treaca cu bicicleta pe strada, scrie Agerpres. Incidentul a avut loc in noaptea de 8 spre 9 iunie. Abia acum faptasul a fost…

- La nivel de județ, a avut loc noua acțiune comuna a polițiștilor pentru combaterea faptelor infracționale și pastrarea unui climat de ordine și siguranța publica. In data de 22 iunie, polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurala Zalau, impreuna cu polițiștii Serviciului de Ordine Publica, cei din cadrul…

- O femeie in varsta de 31 ani, din judetul Iasi, a fost accidentata mortal, in noaptea de luni spre marti, in timp ce se deplasa pe carosabil, pe DN 15B, in afara orasului Targu-Neamt, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. "Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca,…

- Un adolescent 18 ani a fost ranit cu un pistol de tip airsoft, de un baiat de 15 ani, pe o strada din Craiova, in urma unui conflict spontan. Politistii fac cercetari in acest caz. Inspectoratul de Politie Judetean Dolj a anuntat ca politistii Sectiei 3 Politie Craiova au fost sesizati, in noaptea…

- Un barbat din Drobeta Turnu Severin a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o mașina. Acesta incerca sa treaca strada prin loc nepermis. ”Poliția municipiului Drobeta-Turnu Severin a fost sesizata pe 6 iunie, la ora 22.25, de un participant la trafic cu privire la faptul ca pe bulevardul Tudor Vladimirescu,…

- Nr.178 din 30 mai 2023 199 DE SANCTIUNI CONTRAVENTIONALE APLICATE DE POLITISTI BARBAT DEPISTAT IN TIMP CE CONDUCEA AUTOTURISMUL CU PESTE 170 DE KM H In data de 29 mai a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au actionat pentru prevenirea principalelor cauze generatoare…