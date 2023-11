Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe 9 noiembrie, creștinii il sarbatoresc pe Sfantul Ierarh Nectarie, despre care se știe ca este mare facator de minuni, taumaturg și vindecator de boli grave (cancer) și grabnic ajutator in orice nevoi. Sfantul Nectarie de la Eghina este considerat un adevarat protector al oamenilor…

- Primaria Blaj a semnat contractul privind construirea Centrului de zi de asistența și recuperare, cu echipa mobila de ingrijire la domiciliu, pentru persoanele varstnice din Municipiul Blaj. Inființarea unui „Centru de zi de asistența și recuperare, cu echipa mobila de ingrijire la domiciliu, pentru…

- Comitetul pentru prevenirea torturii (CPT) al Consiliului Europei a constatat, intr-un raport publicat joi, dupa ce a vizitat spitalele de psihiatrie din Balaceanca, Botosani, Obregia (Bucuresti) si Socola (Iasi), ca in toate, cu exceptia Obregia, au fost consemnate cazuri de presupuse rele tratamente…

- Social Finanțare pentru lucrari de construcții la Centrul de ingrijire persoane cu dizabilitați Olteni septembrie 29, 2023 08:56 Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a semnat Ordinul privind finanțarea de la bugetul de stat a unor investiții pentru centre de zi și rezidențiale…

- CARAS-SEVERIN – Dupa aparitia articolului „Dunca face ordine! Amzoi nu mai este director executiv!”, Elena Amzoi a trimis cateva precizari pe care le redam integral, sustinand ca „in acest articol sunt afirmații inexacte și care aduc atingere activitații mele in funcția de director executiv al DGASPC…

- Cei trei inculpati din dosarul deschis dupa descoperirile de la Centrul de Ingrijire si Asistenta "Casuta lu" Min", din Bardești, raman in arest preventiv inca 30 de zile, dupa ce Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie a Curtii de Apel Targu Mures a respins, astazi, contestatiile acestora.…

- Caz șocant la un centru din Suceava! Mai mulți copii cu dizabilitați au fost amenințați cu moartea și batuți de terapeute. Cinci angajate la acest centru au fost arestate. Iata ce au transmis procurorii despre acest caz!

- Cel mai varstnic beneficiar al sistemului de protecție din județul Botoșani a fost sarbatorit joi, 18 august 2023, la Centrul de Ingrijire și Asistența pentru Persoane Adulte cu Dizabilitați Trușești.