Joi, 14 aprilie: Lista drumurilor din Alba, pe care vor fi amplasate radare de supraveghere a vitezei in trafic Reprezentanții IPJ Alba au anunțat lista drumurilor din județ pe care vor fi amplasate marți radare de supraveghere a traficului rutier. Amplasarea radarelor la data de 14 aprilie 2022 Drumul National 1- Alba Iulia – Santimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teius – Aiud – Inoc – limita cu judetul Cluj Drumul National […]