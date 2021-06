Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Andrei Carabelea propune un parteneriat interesant, ca pas spre digitalizarea unor servicii ale primariei. Societatea SC SMS Flux SRL, care propune folosirea platformei CityBPM – ”o agenda online ce poate fi accesata ușor, de pe orice PC, telefon sau tableta”, cum se spune in referatul de aprobare…

- Marii producatori de ciocolata, acuzati ca folosesc copii pe post de sclavi, n-au mai fost trasi la raspundere de justitia americana, instanta constatand ca nu au fost gasite dovezi care sa demonstreze ca „deciziile de business” au dus, in mod direct, la sclavie, scrie BBC.

- Marcel Ciolacu acuza ca votul la moțiunea simpla impotriva ministrului Ghinea, respinsa de plenul Camerei Deputaților, a fost fraudat. Ciolacu spune ca moțiunea ar fi trecut cu voturile parlamentarilor prezenți in sala, insa parlamentarii puterii au adunat și voturile online, astfel moțiunea fiind respinsa.…

- Un șofer a propus polițiștilor 1000 de lei ca sa nu fie documentat pentru depașirea limitei de viteza. Cazul a avut loc ieri dimineața, pe teritoriul raionului Ștefan Voda. Conducatorul auto se deplasa cu 161 km/h. Pentru o astfel de incalcare, legislația prevede o amenda de pina la 1800 de lei cu aplicarea…

- Legea e lege, dar nu pentru toti. O buna parte dintre angajatii IGP, vamesi, dar si politisti de frontiera, care anul trecut au fost surprinsi de camerele de supraveghere cum incalca regulamentul circulatiei rutiere au reusit sa scape basma curata.

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a transmis un punct de vedere Biroului permanent care a luat act de acest lucru in care a precizat ca nu se impune sanctionarea disciplinara a deputatului USR PLUS Iulian Bulai impotriva caruia AUR facuse sesizare pentru comportament calomnios intr-o sedinta…

- Judecatoria Chișinau, sediul Rișcani, a anulat ordinul Direcției Generale, Educație, Tineret și Sport a mun. Chișinau cu privire la destituirea din funcție a lui Ion Vrinceanu, fost șef al acestei direcții sectorul Buiucani. Vrinceanu va primi salariul „pentru absenta fortata de la munca pentru perioada…

- Acordul are loc in timp ce ambele companii, care in 2019 au format un parteneriat pentru a automatiza activitati administrative precum documentarea, profita de pe urma dezvoltarii puternice a serviciilor de telemedicina, consultatiile medicale transferandu-se online in timpul pandemiei de Covid-19.Oferta…