Stiri pe aceeasi tema

- Inainte ca „oboseala” razboiului inceput de Vladimir Putin in Ucraina sa se instaleze, este necesara o regandire pentru a se evita un conflict care sa dureze ani de zile. Britanicii spun ca daca Ucraina va caștiga, Rusia nu va accepta niciodata acest lucru, iar daca Rusia va caștiga, va merge mai departe.…

- „Continuam sa le monitorizam capabilitatile nucleare in fiecare zi in cel mai bun mod posibil si nu estimam ca exista o amenintare de utilizare a armelor nucleare si nicio amenintare pentru teritoriul NATO", a spus inaltul oficial al Pentagonului sub acoperirea anonimatului.Ministrul rus de externe…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, dispune de ”spatiul politic” pentru a pune capat invaziei sale din Ucraina, in parte datorita cenzurii instaurate in Rusia, a declarat marti premierul britanic Boris Johnson, transmite AFP. „Tinand cont de sprijinul masiv al Rusiei pentru ceea ce face, aparenta indiferenta…

- La aproape șase saptamani dupa ce Vladimir Putin a ordonat trupelor sale sa invadeze Ucraina, dupa ce armata rusa a suferit pierderi masive și Moscova a devenit mai izolata ca niciodata pe scena internaționala, un numar restrans dar in continua creștere de oficiali de la Kremlin pun la indoiala decizia…

- Imagini filmate cu drona de Reuters arata zeci de morminte noi pregatite pentru cei care au murit in timpul razboiului din nordul Ucrainei, la periferia capitalei Kiev. Reporterii Reuters au vazut cel puțin trei randuri noi de morminte, dintre care majoritatea aveau marcaje etichetate cu data morții…

- Cu populația rusa fanatizata sau terorizata – deci automat incapabila sa provoace o rasturnare de regim – doar respingerea armatei agresoare in afara granițelor Ucrainei il poate cu adevarat opri pe Vladimir Putin. Cel puțin pentru moment. Soția președintelui Zelenski ne-a prevenit: prelungirea razboiului…

- Viktor Orban i-a cerut miercuri lui Vladimir Putin incetarea focului in Ucraina și a anunțat ca liderul de la Kremlin a fost de acord sa participe la discuții de pare in Ungaria, alaturi de președinții Ucrainei și Franței și cancelarul Germaniei. Viktor Orban a declarat miercuri ca a avut o lunga…

- Occidentul este sceptic in ceea ce privește retragerea Rusiei din anumite regiuni ucrainene, a declarat președintele SUA, care s-a referit in special la zona Kievului. In acelasi timp, Joe Biden l-a descris pe Vladimir Putin drept un om care s-a izolat de restul lumii si care si-ar fi pedepsit consilierii…