Johnny Depp va fi recompensat cu Premio Donostia pentru intreaga cariera la Festivalul International de Film de la San Sebastian (Zinemaldia), din nordul Spaniei, care se va desfasura in perioada 17 - 25 septembrie. Organizatorii au facut luni acest anunt intr-un comunicat in care il definesc pe Johnny Depp drept "unul dintre actorii cei mai talentati si mai versatili ai cinematografiei contemporane", relateaza EFE. La un an dupa vizita sa la Zinemaldia pentru a prezenta filmul documentar "Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan", de Julien Temple, la care a participat ca producator si…