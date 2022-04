Johnny Depp, un monstru? Ce spun avocații (VIDEO) Johnny Depp a fost transformat, din cauza consumului de droguri si alcool, in „monstru”. O spun avocații lui Amber Heard, fosta soție a actorului. Ei au descris in fata unui tribunal american infernul trait de actrita, victima sotului ei. Episoade de „furie” care se terminau cu agresiuni verbale, fizice si sexuale: avocatii lui Amber Heard au descris in fata tribunalului american infernul pe care l-a trait tanara actrita. Fostul cuplu se acuza reciproc de defaimare in acest proces din Fairfax, in apropiere de Washington, ce provine dintr-un articol publicat in The Washington Post din 2018. Amber… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

