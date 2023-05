Procesul in care Johnny Depp a ieșit caștigator in procesul de violența domenstica intentat de fosta soție, Amber Heard, l-a imbogațit pe actor și cantareț. Dupa rasunatorul caștig in instanța, Depp va reprezenta imaginea barbatului universal in campania unui parfum de mare succes scos pe piața de gigantul francez al modei și cosmeticelor. Practic, Depp a semnat cu Dior cel mai important contract al unei vedete masculine care se asociaza cu un parfum. Pana acum, cea mai importanta ințelegere a fost a actorului Robert Pattinson care a servit imagine și purtator de cuvant al aceluiași brand (7 milioane…