Johnny Depp a susținut un concert rock în Anglia, în prima sa apariție publică de când a câștigat procesul de calomnie împotriva lui Amber Heard Johnny Depp a susținut un concert alaturi de Jeff Beck, in prima sa apariție publica de la verdictul dat in instanța. Depp, care a caștigat milioane de dolari despagubiri de la Amber Heard, a cantat opt melodii cu Beck. El nu a facut niciun comentariu despre proces, deși Beck a spus: „Ce verdict!” Johnny Depp s-a alaturat joi lui Jeff Beck la un concert rock in Marea Britanie, in prima sa apariție publica de cand a caștigat procesul de defaimare impotriva lui Amber Heard. Actorul nu a facut niciun comentariu despre proces pe scena sau in timp ce semna autografe inainte și dupa concertul din Gateshead,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

