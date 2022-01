Stiri pe aceeasi tema

- John de la Mireasa sezon 4 este un barbat liber. Dupa desparțirea de Amalia, fostul concurent nu s-a mai afișat cu nicio alta tanara, insa s-a pozat alaturi de colegii de competiție: Marius și Victor.

- Seba și Adelina nu mai formeaza un cuplu, dupa ce concurentul de la Mireasa-Capriciile Iubirii s-a decis sa puna punct relației. Se pare ca el s-a plictisit sa dea explicații, iar cearta ar fi pornit din cauza unui dans. Susținatorii sunt dezamagiți de alegerea pe care acesta a luat-o, dar tanarul pare…

- Au aparut mai multe zvonuri ca Lidia Buble și Cuza de la „Noaptea Tarziu” formeaza un cuplu. Fostul concurent de la „Asia Express – Drumul Imparaților” a facut primele declarații despre speculațiile aparute in ultima perioada. Cei doi au fost concurenți la „Asia Express” și in prezent ii leaga o frumoasa…

- Este vestea momentului in lumea showbiz-ului romanesc! Jador iubește din nou! Se pare ca celebrul manelist este intr-o relație de aproximativ o luna cu o bruneta focoasa care ii face zilele și nopțile mai frumoase, avand in vedere ca, cel mai probabil, cei doi s-au mutat deja impreuna. Iata cine este…

- Competiția Chefi la cuțite inseamna tensiune, lacrimi, dar și dedicare. Ei bine, unii concurenți au recunoscut inca de la inceput ca nu prea sunt in relații bune cu gatitul și ca se cam feresc de bucatarie, așa ca doi dintre ei au parasit astazi competiția de la Chefi la cuțite. Cei doi concurenți au…

- Shawn Mendes și Camila Cabello – considerați un fel de „cuplu de aur” in lumea muzicala, s-au desparțit. Unele dintre „vocile rele” ale showbiz-ului american spun ca oricum cei doi erau cuplați doar in scop comercial. Cei doi au ales sa ramana prieteni, dar potrivit presei glossy, decizia lor nu este…

- Sa fie ore vorba despre impacarea momentului in showbiz-ul romanesc?! Recent, fanii Laurei Giurcanu și a fostul ei logodnic, Cezar, au observat diferite momente și detalii care le-a starnit curiozitatea in privința relației celor doi. Dupa ce celebra vloggerița s-a confesat in fața fanilor ca a fost…

- Eliza Natanticu și Cosmin Natanticu formeaza un cuplu extrem de frumos și de savuros. Mulți fani ii indragesc pe Eliza Natanticu și Cosmin Natanticu, mai ales dupa participarea acestora la Asia Express, insa puțini știu cum s-au cunoscut și ce diferența de varsta este intre ei.