John Malkovich va interpreta rolul lui Harvey Weinstein, producatorul de la Hollywood cazut in dizgratie, intr-o piesa de teatru care va fi jucata anul viitor la Londra, a declarat joi actorul postului public de televiziune WDR, potrivit DPA. Malkovich, cunoscut pentru rolurile sale in pelicule precum ''Dangerous Liaisons'' si ''The Man in the Iron Mask'', a spus ca-l va interpreta pe Weinstein in piesa ''Bitter Wheat'', semnata de David Mamet. Nu se cunosc detalii despre actiunea piesei, precizeaza DPA. ''Piesa este foarte amuzanta si foarte…