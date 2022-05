Stiri pe aceeasi tema

- Nicki Minaj colaboreaza cu Fivio Foreign pentru piesa “We Go Up”. Aceasta a fost postata cu o saptamana inainte de lansare și a aparut ca o surpriza pentru fanii lui Nicki. Melodia a fost produsa de Papi Yerr, Szamz șa Swizzy. Este a patra piesa lansata in mai puțin de 2 luni. Celelalte melodii sunt…

- Mai multe generații au fredonat de peste 20 de ani versuri precum “Haide vino inapoi”, din piesa lansata in 1999 de varianta N&D. Timpul a trecut, dar melodia e inca difuzata in cluburi și cantata de tineri. Astfel incat Nicolae Marin aka NICK s-a gandit la o revenire in forța a acestui hit! Publicul…

- SICKOTOY, unul din cei mai apreciați artiști și producatori romani, colaboreza in premiera cu EVA TIMUSH, cel mai recent membru in familia Global Records, pentru piesa “Too Deep”. Melodia are vibe-ul energic și carismatic al producțiilor semnate SICKOTOY, la care se adauga interpretarea soft, dar memorabila…

- Noua piesa a rapperului rus Morgenstern, intitulata „12”, vorbește despre ororile razboiului din Ucraina. Videoclipul a fost publicat pe canalul oficial al artistului, pe Youtube, și a strans aproape 2 milioane de vizualizari in doar 12 ore, ajungand pe primul loc in trenduri. La finalul videoclipului…

- Feli intra de astazi intr-o noua etapa muzicala din parcursul ei artistic și lanseaza „Flori de argint”, o piesa inspirata din șlagarele romanești, prima de pe noul sau album, al treilea din cariera, pe care il va lansa piesa cu piesa pe parcursul urmatoarelor luni. „Tot din dragostea pentru pamantul…

- Pianistul ucrainean Lubomyr Melnyk a compus o piesa inspirata de moartea unui tanar soldar rus, in timpul invaziei din Ucraina.Pianistul ucrainean Lubomyr Melnyk a compus o piesa dedicata mamelor și soldaților morți in razboi, indiferent ca aceștia sunt ruși sau ucraineni. Intr-un mesaj postat pe Youtube,…

- Un nou produs “Hood Famous” este fresh și gata de lansare. Johny Romano feat. Connect-R aduce in atenția fanilor sai o piesa care va atrage atenția tuturor: “Polițai”! Melodia este inspirata din realitate iar cei doi artiști explica exact de ce au denumit-o așa! “Piesa lui Johny, din start, nu trebuie…

- Este vorba despre urmatorul mare hit al acestei veri, dupa cum artista preconizeaza. Ionela Guzic a reinterpretat una dintre cele mai cunoscute melodii ale lui Adrian Minune, insa acum spune ca nu va mai face niciodata o astfel de piesa, deoarece s-a lovit de situații la care nu s-ar fi gandit niciodata.