- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a fost inclusa pentru prima data in rankingul internațional QS EECA (Emerging Europe & Central Asia) University Rankings 2022, pe poziția 301-350.Clasamentul universitar QS EECA 2022 a fost publicat in anul…

- Un cetatean bulgar este cercetat penal dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania 534 de sticle cu bauturi alcoolice in valoare totala de 37.000 de lei, ascunse intr-un microbuz. "In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean bulgar, aflat la volanul…

- MAN Lion’s City E a fost inclus in flota de transport public a orașului Oradea pentru a fi testat in condiții de trafic real § Viitorul mobilitații urbane este electric. MAN ofera soluții eficiente operatorilor de transport in vederea trecerii la mobilitatea fara emisii

- China a apelat la modificarea vremii pentru a declansa ploaie artificiala si a scadea nivelul de poluare inainte de ceremonia de marcare a centenarului Partidului Comunist in luna iulie,arata un studiu al unei universitati din Beijing, relateaza The Guardian.

- China a testat o racheta hipersonica care poate lansa, la randul ei, un proiectil, o tehnologie pe care nici SUA nici Rusia nu o au in prezent, a informat luni, 22 noiembrie, Wall Street Journal. Confirmand informațiile publicate duminica de Financial Times, cotidianul american a raportat ca testul…

- Acord pentru construirea de reactoare modulare mici in Romania FOTO: www.nuclearelectrica.ro/cne/exploatare/ Societatea Nuclearelectrica și compania americana NuScale Power au semnat astazi, la summitul pentru clima din Scoția, acordul de cooperare pentru construirea de reactoare…

- Mediul educațional așteapta cu nerabdare sa afle cum se vor desfașura cursurile dupa vacanța forțata, programata pana vineri. Unele proiecte educaționale, incepute inainte de inchiderea școlilor din cauza evoluției COVID, au continuat și in vacanța, online. Este și cazul cursurilor de robotica de la…