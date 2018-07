Statele Unite ale Americii nu cauta "rezultate finale concrete" de pe urma intrevederii de luni dintre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat consilierul pe probleme de securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, intr-un interviu acordat duminica emisiunii "This Week" de la postul ABC, transmite Reuters.



"Am cerut, iar rusii au fost de acord, sa fie practic (o intrevedere) nestructurata. Nu cautam sa obtinem rezultate finale concrete", a insistat el.



Anterior, aflat in Scotia, presedintele Trump a declarat postului american…