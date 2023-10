Stiri pe aceeasi tema

- Horia Brenciu, „un entertainer innascut",și HB Orchestra Big Band vor susține, sambata, 21 octombrie 2023, la ora 19:00, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor, concertul „My Way", in premiera, la Suceava.Muzicianul sarbatorește 30 de ani de la prima sa apariție la ...

- Senda Pan Flute Choir, corul de copii și tineri din Japonia care canta la naiurile confecționate dintr-un arbore care a supraviețuit in urma exploziei de la Hiroshima, vine la Timișoara. Grupul va susține un concert la Centrul Reformat Noul Mileniu, in data de 19 septembrie, ora 18. Școala din localitatea…

- Trei dintre membrii trupei Șuie Paparude au ajuns in cursul zilei de joi, 7 septembrie, la spital, dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita din spate de o camioneta, pe o strada din Timișoara. Momentul impactului a fost surprins pe camerele de supraveghere din trafic.

- Cei trei membri ai trupei Suie Paparude au fost implicati intr-un accident rutier in Timisoara. Ei se aflau intr-o masina condusa de o femeie, in momentul in care autoturismul a fost lovit in spate de o autoutilitara.

- Prințul Harry s-a distrat de minune la meciul in care Inter Miami, formația lui Lionel Messi, s-a impus pe terenul lui Los Angeles FC. Asta dupa ce acum doua zile a parut „distrus” de prezența la concertul lui Beyonce. Ducele de Sussex nu a mers la partida de fotbal alaturi de Meghan Markle, iar jurnaliștii…

- Concertul susținut de Bebe Rexha la Untold 2023, joi seara, a fost de departe punctul central al serii. Chiar daca mulți au carcotit ca artista e cam expirata, aceasta a adus pe scena de la Untold un show live extrem de incitant. Ea a intreținut extrem de bine atmosfera, iar la mijlocul spectacolului…

- A fost o seara plina de public, muzica și emoție la Biserica Evanghelica Luterana din Timișoara, unde a avut loc a patra reprezentație din cadrul Festivalului „Orgile Cetații", ajuns la a doua ediție.

- Timișoara, Capitala Europeana a Culturii, il va primi, la sfarșitul lunii, in 31 iulie, pe violonistul David Garrett. Concertul va avea loc in aer liber, in Parcul Rozelor. David Garrett canta la un Stradivarius din 1716