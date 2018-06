Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de copii din clasa speciala de la liceul „Ana Ipatescu” din Gherla a avut ocazia sa viziteze pentru prima data Salina Turda. Este vorba despre un cadou de Ziua Copilului primit din partea Rotary Club Gherla, care a tinut sa faca inca o mica bucurie acestor copii cu care soarta nu a fost …

- Copiii din Marculesti au un nou loc de distractii. Pe terenul de sport din centrul orasului a fost amenajat un spatiu de joaca special pentru micuti. Acest lucru a fost posibil cu sprijinul deputatului democrat Eugeniu Nichiforciuc.

- Un cuplu de romani a fost arestat in Franța dupa ce și-a obligat copiii sa fure și sa cerșeasca in Paris și chiar și-a vandut o fiica unui var pentru a se casatori cu acesta, scrie ziare.com.

- Pe strada Paris, la numarul 36 exista o casuța în care, zi de zi, douazeci de copii își petrec dupamiezile. În curte, cațelul Oscar este bucuros de oaspeți, iar psihopedagogii Laura Pașca și Alina Pop se pregatesc sa îi întâmpine pe copii. E liniște. Doar din când…

- Trupul neinsufletit al regizorului Lucian Pintilie, depus la Teatrul Bulandra, vineri dimineața, ora 10.00, la Sala “Liviu Ciulei”. Cei care l-au conoscut și l-au apreciat pe marele regizor, pot veni sa iși i-a ramas bun de la acesta. “UNITER isi exprima tristetea la plecarea Maestrului LUCIAN PINTILIE…

- Serile trecute, un nebun cu un cutit s a apucat sa injunghie oameni la opera, in Paris. In paralel, in Statele Unite ale Americii au loc tot felul de atacuri armate in scoli sau licee. Noi n avem porcariile astea. Noi nici nu avem nevoie de ele. Le avem pe ale noastre. In Constanta, din pacate, "atacurileldquo;…

- Alessia se pregatește de unul dintre cele mai importante evenimente din viața sa din ultima vreme. Vedeta iși creștineaza copilul. Azi este o zi mare și incarcata emoțional pentru Alessia, care a devenit mamica in luna decembrie a anului trecut . Cantareața iși boteaza baiețelul, pe Alvin, și de la…