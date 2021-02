Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden intentioneaza sa 'recalibreze' relatia cu Arabia Saudita si va comunica cu regele Salman, mai degraba decat cu printul mostenitor Mohammed bin Salman (MBS), a indicat marti Casa Alba, transmite AFP, potrivit Agerpres. 'Noi am spus clar de la inceput ca vom recalibra…

- Presedintele american Joe Biden i-a cerut presedintelui rus Vladimir Putin sa-l elibereze pe opozantul incarcerat Aleksei Navalnii, in cadrul convorbirii lor din aceasta saptamana, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza Reuters. Biden ar fi facut presiuni…

- Presedintele SUA, Joe Biden, 'nu a fost retinut' in convorbirea telefonica pe care a avut-o in aceasta saptamana cu presedintele rus Vladimir Putin, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Liderul de la Casa Alba a adus in discutie, cu…

- Presedintele american Joe Biden considera ca gazoductul Nord Stream 2 este o afacere proasta pentru Europa, a declarat, marti, secretarul pentru presa al Casei Albe, Jen Psaki, transmite Reuters. Citește și: SURSE - Ilie Bolojan arunca in aer negocierile dintre USR-PLUS și PNL Psak…

- Administratia Joseph Biden a anuntat intentia de prelungire timp de cel putin cinci ani a Noului Tratat pentru Reducerea Armamentului Strategic (Noul START), iar Kremlinul a salutat decizia, subliniind insa ca asteapta detalii despre propunere, potrivit Mediafax. "Presedintele a spus clar…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a efectuat duminica o vizita - in secret - in Arabia Saudita, unde s-a intalnit cu printul mostenitor Mohammed bin Salman, supranumit MBS, si secretarul american de Stat Mike Pompeo, dezvaluie luni presa israeliana, relateaza AFP si Reuters.