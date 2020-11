Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a avut, vineri seara, a patra ieșire in public de la inchiderea urnelor de la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Americanul pare destul de sigur ca va caștiga scrutinul. “Nu avem inca o declarație finala de victorie, dar cifrele ne spun ca este clar”, a spus Biden din Wilmington, Delaware,…

- Candidatul democrat pentru Casa Alba, Joe Biden, a declarat joi ca nu are "nicio indoiala" cu privire la victoria sa asupra lui Donald Trump, odata ce toate rezultatele vor fi cunoscute, in timp ce rivalul sau republican contesta in justitie operatiunile de numarare a voturilor, relateaza AFP.…

- Echipa de campanie a candidatului democrat la presedintia SUA, Joe Biden, l-a atacat miercuri pe presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, care a parut sa ameninte cu o batalie in instanta pentru a opri inregistrarea voturilor, avertizand ca si democratii au avocati care vor lupta pentru…

- Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, a votat anticipat miercuri in scrutinul pentru Casa Alba, in fieful sau din Wilmington, in statul Delaware, relateaza AFP.Dupa un scurt discurs despre pandemia de COVID-19, fostul vicepresedinte american, in varsta de 77 de ani, a mers sa…

- Miercuri, 7 octombrie, la Salt Lake (statul Utah) a avut loc dezbaterea intre actualul vicepreședinte american Mike Pence, coechipier al lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, și dna senator Kamala Harris, coechipiera candidatului democrat Joe Biden, prima femeie ce ar putea ajunge…

- Kamala Harris a acceptat oficial, in a treia seara a Conventiei Nationale Democrate, nominalizarea in rol de candidat la functia de vicepresedinte al Statelor Unite, intrand in cursa pentru Casa Alba alaturi de Joe Biden.

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat "surprins" de decizia candidatului democrat Joe Biden de a o nominaliza pe senatoarea Kamala Harris pentru functia de vicepresedinte, in cazul in care va castiga alegerile de la Casa Alba.