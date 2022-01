Presedintele american, Joe Biden, va avea o ”videoconferinta securizata” cu mai multi lideri europeni, luni la ora 20:00 GMT, pentru a discuta despre situatia din Ucraina, a anuntat Casa Alba, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres. Președintele american va avea discuțiile cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, presedintele Consiliului European, Charles Michel, presedintele […] The post Joe Biden, videoconferința cu liderii statelor europene pe tema crizei din Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .