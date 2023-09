Presedintele american Joe Biden i-a dat asigurari joi omologului sau ucrainean, Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, in legatura cu sprijinul constant al Statelor Unite si a declarat ca nu exista nicio "alternativa" pentru Congresul american in afara de votul in favoarea continuarii ajutorului acordat Ucrainei, scrie AFP, citat de Agerpres.

"Contez pe discernamantul Congresului american. Nu exista alternativa", a raspuns presedintele american la intrebarea unui jurnalist despre opozitia unor alesi republicani la validarea de catre Congres a unui nou pachet de ajutor pentru Ucraina.