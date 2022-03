Stiri pe aceeasi tema

- „Este vorba despre eforturile in derulare de a mentine deschise canalele de comunicare intre Statele Unite si Republica Populara Chineza”, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat transmis de purtatoarea de cuvant Jen Psaki.Cei doi lideri vor discuta despre concurenta intre Washington si Beijing, precum…

- Beijingul va suporta „cu siguranta” consecinte daca va ajuta Moscova sa evite sanctiunile drastice impuse din cauza invaziei in Ucraina, avertiza consilierul american pentru securitate nationala, Jake Sullivan, inainte de intalnirea de la Roma cu un diplomat de rang inalt al Chinei, Yang Jiechi, conform…

- Departamentul de Stat al SUA a informat deja statele aliate din Europa ca Beijingul este dispus sa ofere Rusiei asistența militara in campania de invadare a Ucrainei, spun luni surse citate de Financial Times. In același timp, potrivit CNN , doi oficiali susțin ca SUA au informații care sugereaza o…

- Reprezentanti și oficiali ai guvernelor SUA si Chinei s-au reunit luni la Roma pentru a aborda, intre altele, razboiul din Ucraina, subliniind in acest sens importanta mentinerii „deschise a liniilor de comunicare” intre cele doua puteri, relateaza EFE. Intalnirea, care s-a desfasurat timp de peste…

- Rusia a cerut ajutor economic si militar Chinei pentru a continua razboiul in Ucraina si a ocoli sanctiunile occidentale, a informat duminica cotidianul american New York Times (NYT), intr-un moment in care Washingtonul a avertizat Beijingul sa nu acorde asistenta Moscovei, anunta Agerpres . Potrivit…

- Potrivit unor inalți oficiali americani, Rusia ar fi cerut Chinei sa ii ofere echipament militar și sprijin financiar, in legatura cu razboiul cu Ucraina, scrie The New York Times . In plus, Kremlinul ar fi solicitat Beijingului și asistența economica suplimentara pentru contracara sancțiunilor impuse…

- Beijingul va suporta ”cu siguranta” consecinte daca va ajuta Moscova sa evite sanctiunile drastice impuse din cauza invaziei in Ucraina, a avertizat consilierul american pentru securitate nationala, Jake Sullivan, care urmeaza sa se intalneasca luni la Roma cu un diplomat de rang inalt al Chinei, Yang…

- Statele Unite il expulzeaza pe al doilea diplomat ca importanta din cadrul ambasadei Rusiei la Washington ca raspuns la recenta expulzare de catre Rusia a adjunctului sefului de misiune american la Moscova, a anuntat joi un inalt oficial al Departamentului de Stat, informeaza Agerpres . Serghei Trepelkov…