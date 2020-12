Joe Biden și Kamala Harris numiți „Personalitatea anului” de revista Time în 2020 Joe Biden, președintele ales al Statelor Unite și Kamala Harris, cea care va ocupa funcția de vicepreședinte odata cu preluarea mandatului, au fost desemnați de revista Time „personalitatea anului” in 2020. „Biden-Harris reprezinta ceva istoric”, a postat Time pe Twitter. Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4 — TIME (@TIME) December 11, 2020 Editorii cunoscutei reviste au ales sa-i desemneze pe cei doi pentru acest titlu dupa ce au reușit sa obțina cel mai mare numar de voturi din istoria alegerilor din Statele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

