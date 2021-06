FOTO: Accident grav pe DJ 151, în Șăulia! Cinci persoane, în stare gravă la spital

Un accident rutier grav a avut loc, duminică, pe DJ 151, în județul Mureș, The post FOTO: Accident grav pe DJ 151, în Șăulia! Cinci persoane, în stare gravă la spital appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO:… [citeste mai departe]