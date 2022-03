Președintele SUA, Joe Biden, a susținut azi o conferința de presa in care a vorbit despre noi sancțiuni impotriva Rusiei. Este vorba despre sancțiuni dure, fara precedent. „Fara caviar, votca și diamante din Rusia!”, a spus, in primul rand, Joe Biden. (știre in curs de actualizare) Video: https://www.whitehouse.gov/live/ The post Joe Biden președintele SUA: „Fara caviar, votca și diamante din Rusia!” (VIDEO) appeared first on Puterea.ro .