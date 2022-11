Stiri pe aceeasi tema

Presedintele SUA, Joe Biden, a sosit la Phnom Penh, Cambodgia, sambata dimineata, ora locala, pentru o serie de summit-uri si intalniri intre cu liderii natiunilor din Asia de Sud-Est, conform CNN. Weekendul de intalniri din Cambodgia vine inaintea summit-ului foarte asteptat al Grupului celor 20…

Presedintele SUA, Joseph Biden, se va intalni saptamana viitoare, cu ocazia summitului G20 din Indonezia, cu omologul sau din China, Xi Jinping, pentru a discuta despre relatiile bilaterale si despre o serie de crize internationale, printre care situatia din Taiwan si abordarea fata de Rusia.…

Oficialii americani și chinezi lucreaza in continuare pentru a aranja o intalnire fața in fața intre președintele Joe Biden și președintele chinez, Xi Jinping, la summitul G20 de la Bali, reuniune programata la sfarșitul acestei luni, a anunțat marți Casa Alba, potrivit Reuters.

Presedintele american Joe Biden a spus ca l-a avertizat pe omologul sau chinez, Xi Jinping, despre riscul retragerii investitorilor, daca Beijingul incalca sanctiunile impuse Rusiei in urma invaziei Ucrainei, scrie AFP preluat de agerpres.

Intr-un nou fragment din interviul acordat emisiunii "60 de minute" difuzata de CBS, presedintele Statelor Unite, Joe Biden a oferit mai multe detalii despre conversatiile avute iarna trecuta cu presedintele Chinei, Xi Jinping, despre "greșeala gigantica" pe care ar reprezenta-o un ajutor din partea…

Presedintele american Joe Biden, inaugurand santierul unei fabrici de semiconductori in Ohio (est), a estimat ca fabricarea acestor componente electronice din ce in ce mai sofisticate este o chestiune de "securitate nationala", in special in fata ambitiilor chineze, scrie AFP, potrivit Agerpres.…

Presedintele american Joe Biden se declara "sigur" ca se va intalni cu omologul sau chinez Xi Jinping, in cazul in care acesta participa, in noiembrie, la summitul G20 la Bali, in Indonezia, relateaza AFP.

Presedintele SUA, Joe Biden, a semnat un proiect de lege de 700 de miliarde de dolari care vizeaza combaterea schimbarilor climatice si a costurilor cu asistenta medicala, crescand in acelasi timp impozitele, in special pentru cei bogati, transmite BBC.