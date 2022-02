Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a afirmat, joi, in cadrul declaratiilor cu privire la sanctiunile impuse Rusiei, ca nu intentioneaza sa discute cu Putin, dupa ce presedintele rus a desfasurat o operatiune militara de proportii in Ucraina, scrie News.ro . „Nu intentionez sa discut cu Putin. El…

- Sancțiunile impuse de SUA impotriva Rusiei „nu sunt deosebit de grele”, a declarat miercuri (23 februarie) analistul de risc politic Philip Worman, dar a avertizat ca cele viitoare ar putea fi mult mai dure. „In sancțiuni, totul se refera la sancțiunile SUA, relația cu sistemul dolarului și cred ca…

- Ministerul a comunicat ca are suficient capital la dispozitie – peste 4,5 trilioane de ruble (aproximativ 56 de miliarde de dolari) – pentru a-si asigura flexibilitatea de a imprumuta bani si a vinde noi datorii guvernamentale. In urmatoarele saptamani, licitatiile de obligatiuni de stat din Rusia vor…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca exista patru cai de descurajare a Federației Ruse, pe fondul amenințarii cu o noua invazie a Ucrainei, potrivit RBC și Rador.Potrivit oficialului, în primul rând, este nevoie de un mesaj coordonat din punct de vedere politic…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…

- Prezența forțelor ruse in apropierea graniței cu Ucraina și langa Marea Neagra a starnit ingrijorarea autoritaților romane, a relatat Digi 24. Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a declarat luni, 10 ianuarie, ca este nevoie de o detensionare rapida a situației. „Exista o ingrijorare legitima din partea…

- SUA vor trimite forțe militare suplimentare in „flancul estic al NATO” in cazul in care Rusia va invada Ucraina, concomitent cu impunerea de „severe” sancțiuni economice. De asemenea, președintele american Joe Biden ii va transmite lui Putin ca SUA nu vor exclude posibilitatea aderarii Ucrainei la NATO,…

- Rusia se pregateste pentru o ofensiva in Ucraina cu pana la 175.000 de militari, anul viitor, scrie ziarul Washington Post, citat de AFP. Publicatia americana da si alte detalii care par sa confirme temerile Ucrainei: potrivit unui inalt responsabil american, ar urma sa fie trimise 100 de…