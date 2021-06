Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden il va primi luni, 7 iunie, pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru a pregati summitul liderilor Aliantei Nord-Atlantice care va avea loc saptamana viitoare si a-si coordona abordarile cu privire la Rusia si China, transmite sambata EFE, potrivit Agerpres.…

- ”Nu vom discuta despre o noua resetare a relatiilor cu Statele Unite”, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agentia Interfax. Acesta a subliniat ca, in urma tentativelor anterioare in acest sens, țara sa nu are cele mai bune experiente.Peskov a adaugat ca ar fi gresit sa…

- ​Uniunea Europeana și Statele Unite au ajuns la un armistițiu parțial în disputa pe tema taxelor pe importul de metale impuse de fostul președinte Donaldt Trump, iar SUA și UE vor începe sa abordeze împreuna politicile Chinei care ”distorsioneaza comerțul”, transmite Reuters.…

- Presedintele american Joe Biden si Prima Doamna Jill Biden l-au vizitat, in Georgia, pe fostul presedinte democrat Jimmy Carter, care a fost locatarul Casei Albe din 1977 in 1981, relateaza AFP, potrivit news.ro. Cel de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite s-a intalnit cu cel de-al 39-lea…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, nu intentioneaza sa aiba vreo intrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a anuntat luni seara Casa Alba, conform agentiei Reuters. Intrebat daca abordarea Washingtonului fata de Phenian va include intalniri ale lui Joseph Biden cu liderul Coreei de…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a declarat miercuri ca i-a transmis ministrului de externe german Heiko Maas ca sanctiunile impotriva proiectului energetic Nord Stream 2 sunt o posibilitate reala si ca nu exista ''nicio ambiguitate'' in opozitia SUA fata de constructia…

- Președintele rus Vladimir Putin a spus joi ca este gata sa poarte discuții publice online cu președintele american Joe Biden vineri sau luni, relateaza Reuters, în timp ce Casa Alba spune ca Biden nu regreta ca l-a numit pe liderul de la Kremlin ”criminal”. Putin a spus, vorbind…

- Președintele american Joe Biden i-a adus critici omologului sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru ca s-a implicat in campania alegerilor prezidențiale din SUA in 2020. Joe Biden il considera pe Putin „un criminal”, iar prețul pe care il va plati „il va afla in curand”. Președintele american a declarat,…