”Ei spun ca, daca inving, probabil ca nu vor continua sa finanteze Ucraina”, a acuzat seful statului american joi, intr-o vizita in Pennsylvania, un stat-cheie in aceste alegeri de la jumatate de mandat. ”Acesti oameni nu inteleg. Nu este vorba doar despre Ucraina, Este vorba despre Europa de Est. Despre NATO”, a subliniat presedintele democrat. El ii acuza pe republicani ca ”ei nu inteleg deloc politica externa americana”. Liderul republicanilor in Camera Reprezentantilor, Kevin McCarthy, a avertizat marti ca Paritdul Republican nu va semna un ”cec in alb” Ucrainei, in cazul unei obtineri, asa…