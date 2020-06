Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, contracandidatul lui Donald Trump pentru pozitia de presedinte al Statelor Unite, este de parere ca mai multe state americane au adoptat legi care fac procesul de votare dificil pentru cetateni. „Acesta este omul care a spus ca toate buletinele de vot prin posta sint frauduloase, atunci cind…

- Melania Trump ar putea fi cel mai dur inamic al presedintelui Donald Trump in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, mai dur decat Joe Biden, speculeaza la CNN anumiti experti, care evoca un detaliu tulburator al comunicarii Primei Doamne a Statelor Unite.

- Piața muncii din Statele Unite s-a imbunatațit in mod neașteptat in mai, crescand speranțele celor care cred ca distrugerile economice provocate de pandemie vor fi mai puțin daunatoare decat anticipasera multi experti. Rata șomajului a scazut la 13,3%, fața de 14,7% in aprilie, in timp ce numeroase…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a afirmat miercuri ca va mentine la Ierusalim ambasada Statelor Unite in Israel daca va castiga alegerile din noiembrie, deplangand in acelasi timp decizia presedintelui Donald Trump de a transfera reprezentanta diplomatica de la Tel Aviv, noteaza AFP.…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a afirmat miercuri ca va mentine la Ierusalim ambasada Statelor Unite in Israel daca va castiga alegerile din noiembrie, deplangand in acelasi timp decizia presedintelui Donald Trump de a transfera reprezentanta diplomatica de la Tel Aviv, noteaza AFP. Fostul…

- ​Fostul secretar de stat american si candidatul democratilor la alegerile pezidentiale din 2016, Hillary Clinton, a declarat marti ca îl sustine pe fostul vicepresedinte Joe Biden în cursa pentru Casa Alba de anul acesta. „Avem nevoie de un lider precum Joe Biden”, a spus Clinton,…

- Barack Obama, in continuare foarte popular in randul democratilor, ii ofera fostului sau vicepresedinte, in varsta de 77 de ani, o sustinere cu greutate. "Iar eu consider ca Joe are toate calitatile de care avem nevoie de la un presedinte in acest moment”, a declarat Barack Obama intr-o inregistrare…

- Veteranul septuagenar al politicii americane Joe Biden a promis sa aleaga o femeie care sa devina, in cazul unei victorii in fata republicanului Donald Trump, prima vicepresedinta a Statelor Unite, relateaza AFP, care prezinta potentiale partenere de cursa ale democratului.Invingator al unor…