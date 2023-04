Presedintele american Joe Biden a discutat joi cu Emmanuel Macron despre recenta vizita facuta in China de presedintele francez, ale carui comentarii facute la adresa Taiwanului - si nu numai - i-au atras critici in Europa si in Statele Unite. Separat, seful Casei Albe a avut o convorbire si cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care l-a insotit pe Macron in vizita din China, relateaza AFP, citat de news.ro.

Potrivit unui comunicat al Casei Albe, Biden si Macron "au discutat despre recenta deplasare a presedintelui Macron in China si despre eforturile lor continue de a promova…