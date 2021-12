Stiri pe aceeasi tema

- Criza din Ucraina constituie o provocare asupra angajamentului presedintelui SUA, Joseph Biden, de a contracara lideri autocrati precum omologul sau rus, Vladimir Putin, in contextul in care Administratia de la Washington va purta negoceri cu Kremlinul, comenteaza cotidianul Financial Times, relateaza…

- Senatul Statelor Unite a aprobat, miercuri, un buget anual al Departamentului Apararii in valoare de 770 de miliarde de dolari, fiind prevazute inclusiv fonduri pentru asistenta militara destinata Ucrainei, in contextul tensiunilor cu Rusia, precum si pentru contracararea Chinei. Legea de…

- Situatia tensionata de la frontiera Ucrainei cu Rusia ii preocupa pe toti liderii din flancul estic al NATO, dar si Alianta Nord-Atlantica. Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a organizat consultari cu partenerii din zona si a prezentat propria evaluare a situatiei.

- Presedintele SUA, Joseph Biden, le-a oferit asigurari de aparare, joi, liderilor tarilor central si est-europene membre NATO, inclusiv Romaniei, in contextul tensiunilor cu Rusia, iar liderul de la Casa Alba a reafirmat sustinerea pentru suveranitatea Ucrainei. "Presedintele Joseph R. Biden…

- Statele Unite nu iau in calcul trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina in cazul unui atac rus, pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden, la o zi dupa videoconferința cu omologul sau rus, Vladimir Putin. El a vorbit insa despre „consecințe…

- SUA vor raspunde favorabil daca aliatii lor din Europa de Est le vor cere sa-si consolideze prezenta militara in teritoriile lor, in cazul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei, avertizeaza un oficial de Casa Alba inaintea summitului online de marti dintre presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, relateaza…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, va avea astazi o convorbire in sistem video cu omologul sau rus, Vladimir Putin, pe fondul declarațiilor tot mai belicoase ale celor doua parți legate de situația din Ucraina. Putin avertizeaza ca exista linii roșii in privința Ucrainei, care nu pot depașite,…

