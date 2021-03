Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Barack Obama a lansat, miercuri, un apel la "incetarea violentei impotriva asiaticilor", dupa un atac armat soldat cu opt morti, intre care sase femei de origine asiatica, in trei saloane de masaj in regiunea orașului Atlanta, statul american Georgia, relateaza AFP.

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat ca o retragere a tuturor soldatilor americani din Afganistan pana la 1 mai, asa cum prevede acordul Washingtonului cu talibanii, este posibila, dar dificila, relateaza AFP. "Se poate intampla, dar este dificil", a declarat el in cadrul unui interviu difuzat miercuri…

- Presedintele SUA Joe Biden se va intalni vineri prin videoconferinta cu prim-ministrii din Australia, India si Japonia, a anuntat marti New Delhi, relateaza AFP potrivit Agerpres. Cele patru tari formeaza o alianta informala supranumita ''Quad'', care vizeaza sa contrabalanseze puterea chineza. Aceasta…

- Presedintele american Joe Biden a salutat sambata adoptarea de catre Senat a planului sau de lansare de 1.900 de dolari, spunand ca SUA "au disperata nevoie" de el pentru a iesi din criza produsa de pandemia de coronavirus, relateaza agentiile internationale de presa, anunța AGERPRES. "Am…

- Ministrul justiției a declarat ca „am o relație instituționala foarte buna, foarte corecta” cu președintele Klaus Iohannis, despre care a spus ca nu il poate considera raspunzator pentru faptul ca Tribunalul Bucuresti a respins solicitarea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai…

- Talibanii sunt "clar" responsabili de violentele care continua in Afganistan, a declarat joi comandantul fortelor americane din Orientul Mijlociu, in contextul in care noua administratie a lui Joe Biden reconsidera retragerea militara a tarii prevazuta la inceputul lunii mai, noteaza AFP. "Nivelul violentei…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat miercuri ca SUA vor adopta sanctiuni impotriva militarilor care au dat jos guvernului civil al lui Aung San Suu Kyi in Myanmar si a cerut inca o data eliberarea imediata a "doamnei de la Rangoon", informeaza AFP si dpa. "Am aprobat un decret care ne permite…

- Presedintele ales american Joe Biden va primi luni a doua doza de vaccin impotriva COVID-19, la trei saptamani dupa prima injectie a carei administrare a fost transmisa in direct la televiziune pentru a incuraja populatia sa faca acelasi lucru, a anuntat echipa sa de tranzitie, citata de France Presse.…