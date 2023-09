Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a anuntat ca tancurile de tip Abrams urmeaza sa ajunga in Ucraina ”saptamana viitoare”, pentru a consolida fortele armate ucrainene in contraofensiva impotriva fortelor ruse, relateaza AFP.”Saptamana viitoare, primele tancuri (de tip) Abrams americane vor fi livrate…

- Presedintele american Joe Biden i-a dat asigurari joi lui Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, in legatura cu sprijinul constant al Statelor Unite si a declarat ca nu exista nicio „alternativa” pentru Congresul american in afara de votul in favoarea continuarii ajutorului acordat Ucrainei,…

- Casa Alba a anuntat joi ca Statele Unite vor livra Ucrainei "importante" mijloace de aparare aeriana, dar presedintele Joe Biden nu doreste sa furnizeze rachete ATACMS cu raza lunga de actiune solicitate de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, relateaza AFP, scrie…

