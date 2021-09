Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de pacienti infectati cu coronavirus din spitalele din Statele Unite a trecut joi de 100.000, cel mai inalt nivel din ultimele opt luni, potrivit Departamentului pentru Sanatate, transmite Reuters. Spitalizarile celor cu Covid-19 s-au dublat, astfel, pe parcursul ultimei luni. In ultima saptamana,…

- Numarul de pacienți infectați cu coronavirus din spitalele din Statele Unite a trecut joi de 100.000, cel mai inalt nivel din ultimele opt luni, potrivit Departamentului pentru Sanatate, transmite Reuters.Spitalizarile celor cu Covid-19 s-au dublat, astfel, pe parcursul ultimei luni. In ultima saptamana,…

- Secretarul de presa al Pentagonului a anunțat joi ca o explozie a avut loc in afara aeroportului din Kabul, adaugand ca nu este clar daca sunt raniți, relateaza Reuters. Informațiile inițiale arata ca explozia a fost provocata atentat sinucigas, potrivit unui oficial american citat de Reuters. Un oficial…

- ​Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a încheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfârsitul lunii august, cerând afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP citata de Agerpres.…

- Anthony Fauci, principalul consilier al guvernului american in domeniul epidemiologiei, susține ca in urmatoarele saptamani, numarul cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV2 s-ar putea dubla la 200.000 pe zi din cauza variantei Delta.”Daca apare alta tulpina cu aceeași capacitate mare de transmitere,…

- Presedintele SUA a anuntat ca misiunea militara a țarii sale in Afganistan “va fi incheiata la 31” august. Joe Biden a dat asigurari ca “obiectivele” in lupta contra amenintarii teroriste au fost “atinse” pe acest front. Statele Unite nu au intervenit in Afganistan in urma cu 20 de ani “pentru a construi…

- Persoanele vacccinate anti-Covid cu serul Johnson & Johnson, administrat intr-o singura doza, ar putea fi nevoite sa mai faca un vaccin de rapel cu unul dintre vaccinurile pe baza de ARN mesager Pfizer / BioNTech sau Moderna, pe masura ce varianta Delta, mai contagioasa, devine dominanta, sunt de parere…

- Persoanele vacccinate anti-Covid cu serul Johnson & Johnson, administrat intr-o singura doza, ar putea fi nevoite sa mai faca un vaccin de rapel cu unul dintre vaccinurile pe baza de ARN mesager Pfizer / BioNTech sau Moderna, pe masura ce varianta Delta, mai contagioasa, devine dominanta, sunt de parere…