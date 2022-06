Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a vorbit joi, intr-o conferința de presa, la inchiderea summitului NATO de la Madrid, despre invitatia de aderare la Alianța adresata Finlandei si Suediei, dar cand a mentionat-o pe cea din urma a spus ”Elvetia”, transmit agentiile AFP si EFE, citate de Agerpres . ”Am…

- Președintele american Joe Biden (79 de ani) s-a referit joi in mod eronat la aderarea Elveției la NATO in loc de Suedia, in cea mai recenta gafa in timpul unui discurs la summitul NATO de la Madrid. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Joe Biden și ceilalți lideri NATO au incheiat joi summitul de la Madrid. Intr-o conferința de presa, Biden a apreciat natura istorica a summitului, facand referire la invitația oficiala a Suediei și Finlandei de a adera la alianța Atlanticului de Nord. De asemenea, liderul de la Casa Alba a promis…

- Finlanda si Suedia vor semna oficial protocoalele de aderare la NATO marti, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice Jens Stoltenberg, in cadrul unei conferinte de presa in marja summitului de la Madrid, joi, relateaza BBC. Stoltenberg a subliniat ca decizia de aderare a Finlandei si…

- Rusia nu vede cu ochi buni integrarea Finlandei si Suediei in NATO, deoarece considera ca extinderea Aliantei Nord-Atlantice reprezinta un factor ”extrem de destabilizator”, a declarat miercuri ministrul de externe adjunct de la Moscova, Serghei Riabkov, informeaza EFE. ”Pozitia noastra este cunoscuta,…

- Președintele finlandez Sauli Vainamo Niinisto a declarat marți ca Turcia a fost de acord sa sprijine aderarea comuna a Finlandei și Suediei la NATO, in prima zi a summitului alianței din capitala spaniola Madrid, transmite agenția Anadolu. Niinisto a declarat ca angajamentul a venit dupa ce cele trei…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va intalni marti la Madrid cu omologul sau finlandez Sauli Niinisto si cu premierul suedez Magdalena Andersson pentru a discuta despre candidaturile Suediei si Finlandei la NATO, blocate de Ankara, a anuntat presedintia de la Helsinki pe Twitter, potrivit AFP.

- Kremlinul susține ca extinderea NATO nu va aduce mai multa stabilitate in Europa. Declarația purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, vine dupa ce presa a relatat ca Finlanda și Suedia sunt pregatite sa intre in NATO, relateaza CNN.