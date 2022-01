Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, va avea o „videoconferinta securizata” cu mai multi lideri europeni luni la ora 22:00, ora Romaniei, pentru a discuta despre situatia din Ucraina, a anuntat Casa Alba, potrivit Reuters.

- „Banuiesc ca va ataca, trebuie sa faca ceva", a mai spus presedintele american, referindu-se la intentiile Rusiei in Ucraina. Si Franta si-a anuntat disponibilitatea de a trimite trupe in Romania, o reorientare strategica importanta, sustin expertii militari Presedintele SUA Joe Biden a declarat intr-o…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksiy Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacrul cu adevarat sangeros” daca Rusia decide sa invadeze Ucraina și a avertizat ca „și rușii se vor intoarce in sicrie”, pe fondul alarmei sporite cu privire la mișcarile de trupe la granița națiunilor.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca a aparat ”ferm” interesele Rusiei in 2021, un an marcat de o intensificare a tensiunilor cu Statele Unite, in mesajul adresat rusilor de Anul Nou, relateaza AFP. ”Noi ne-am aparat ferm si constant interesele nationale, securtatea tarii noastre si a cetatenilor…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat vineri ca a discutat telefonic cu noul cancelar german Olaf Scholz despre tensiunile dintre Rusia si Ucraina, transmite AFP citata de Agerpres. "Am vorbit astazi cu cancelarul german Olaf Scholz pentru a-l felicita. Astept cu nerabdare sa lucrez…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca nu exclude organizarea unui referendum cu privire la viitorul statut al estului Ucrainei si al Peninsulei Crimeea, anexata de Rusia în 2014, relateaza Reuters.Zelenski nu a dat vreun detaliu cu privire la cum și când ar putea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a transmis marți ca e nevoie de „un proces de aplanare” a tensiunilor cu Rusia, sugerand ca dialogul cu Moscova ar trebui purtat in „formatul Normandia”. Declarația a venit chiar in timp ce presedintele american Joe Biden discuta cu omologul sau rus, Vladimir Putin,…

- Președintele american Joe Biden a spus vineri ca va avea ”foarte probabil” o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu omologul rus, Vladimir Putin, în încercarea de a atenua tensiunile dintre cele doua țari, deoarece Rusia este acuzata ca a desfașurat trupe…