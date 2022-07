Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a vorbit joi in fata presei despre invitatia de aderare la NATO adresata Finlandei si Suediei, dar cand a mentionat-o pe cea din urma a spus ″Elvetia″⁣. Președintele american și-a dat seama de eroare și s-a autocorectat imediat, insa a starnit amuzamentul jurnalistilor. ″Am primit un apel…

- Presedintele SUA Joe Biden a facut o declaratie, joi, despre invitatia de aderare la NATO adresata Finlandei si Suediei. Atunci cand a trebuit sa mentioneze Suedia, presedintele american a confundat-o cu Elvetia. ''Am primit un apel din partea liderului Finlandei'' despre sustinerea SUA pentru aderarea…

- Gafa a președintelui SUA, Joe Biden, la finalul summitului NATO de la Madrid, in timpul conferinței de presa pe care a susținut-o. A rostit Elveția in loc de Suedia, cand a vorbit despre invitatia de aderare la NATO adresata Finlandei si Suediei.

- Presedintele american, Joe Biden, a vorbit joi, intr-o conferința de presa, la inchiderea summitului NATO de la Madrid, despre invitatia de aderare la Alianța adresata Finlandei si Suediei, dar cand a mentionat-o pe cea din urma a spus ”Elvetia”, transmit agentiile AFP si EFE, citate de Agerpres . ”Am…

- Președintele american Joe Biden (79 de ani) s-a referit joi in mod eronat la aderarea Elveției la NATO in loc de Suedia, in cea mai recenta gafa in timpul unui discurs la summitul NATO de la Madrid. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele american Joe Biden a exprimat, joi, sprijinul SUA pentru aderarea la NATO a Suediei si Finlandei, tari pe care le-a calificat drept „mari democratii si doi parteneri apropiati, foarte capabili sa se alature celei mai puternice aliante defensive din istorie”. El a subliniat ca Suedia si…

- Presedintele american Joe Biden a exprimat, joi, sprijinul SUA pentru aderarea la NATO a Suediei si Finlandei, tari pe care le-a calificat drept „mari democratii si doi parteneri apropiati, foarte capabili sa se alature celei mai puternice aliante defensive din istorie”. El a subliniat ca Suedia si…

- Secretarul american al Apararii Lloyd Austin l-a intampinat miercuri (18 mai) la Pentagon, pe ministrul suedez al Apararii, Peter Hultqvist, unde i-a oferit sprijinul deplin pentru aderarea Suediei la NATO.„Statele Unite susțin cu fermitate cererea Suediei de aderare la NATO”, a spus Austin, potrivit…