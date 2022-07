Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Protectia Mediului din SUA (EPA) si-a pierdut o parte din puterea de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera. Decizia istorica a Curtii Supreme a SUA reprezinta un esec major pentru planurile presedintelui Joe Biden privind schimbarile climatice, transmite Mediafax. Procesul impotriva…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a anulat vineri, 24 iunie, dreptul constituțional la avort ca raspuns al „voinței lui Dumnezeu”, a declarat fostul președinte american Donald Trump, 76 de ani, relateaza agenția France Presse, preluata de Hotnews . Decizia „respecta Constituția” și „readuce totul la…

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri ca decizia Curții Supreme de a anula hotararea istorica Roe vs. Wade marcheaza o „zi trista pentru instanța și pentru țara”, subliniind faptul ca America a fost „adusa literalmente inapoi cu 150 de ani”, relateaza CNN și Sky News . „Astazi, Curtea Suprema…

- Un membru al echipei de securitate a presedintelui american Joe Biden a fost arestat la Seul, fiind acuzat ca a agresat, aflandu-se in stare de ebrietate, un cetatean sud-coreean, cu o zi inainte de vizita presedintelui american, potrivit Reuters. Membrul echipei de securitate, care lucreaza pentru…

- Judecatorul constituțional Daniel Morar: Hotararea CCR privind pensiile speciale ale parlamentarilor este nula Scandal la Curtea Constituționala, dupa deliberarile privind pensiile speciale ale parlamentarilor. Majoritatea judecatorilor au decis joi sa voteze impotriva legii care a eliminat aceste pensii…

- Doi minori de 17 ani au fost taiați cu cuțitul in spate, in urma unui conflict spontan cu patru tineri, azi noapte, la Pitești. Incidentul s-a petrecut in cartierul Exercițiu. Unul dintre tineri a fost transportat de urgența la un spital din București. “La acest moment, unul dintre agresori se afla…

- Scandal-monstru in Polonia, dupa ce un actor a anuntat pe Instagram ca la finalul acestei luni va participa la o lupta de MMA cat se poate de neobisnuita. Mai precis, la o confruntare intre sosiile lui Volodimir Zelinschi si Vladimir Putin. Toate incasarile luptei din 30 aprilie vor fi donate victimelor…