Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a ținut, vineri, in ultima zi a Convenției Naționale Democrate, discursul de acceptare a nominalizarii din partea partidului sau pentru alegerile prezidențiale din noiembrie in care se va confrunta cu președintele Donald Trump pentru un mandat la Casa Alba.

- Kamala Harris a acceptat oficial, in a treia seara a Conventiei Nationale Democrate, nominalizarea in rol de candidat la functia de vicepresedinte al Statelor Unite, intrand in cursa pentru Casa Alba alaturi de Joe Biden.

- Joe Biden a fost nominalizat oficial marti candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, in cadrul carora se va confrunta cu Donald Trump, relateaza agerpres. ''Va multumesc foarte, foarte mult. Din toata inima. Multumesc tuturor, inseamna totul pentru mine si familia mea…

- Invitat in emisiunea lui Sean Hannity de la FOX News, canalul sau "de casa", presedintele american a lansat mai multe atacuri la adresa lui Biden, dar nu a parut la fel de detasat ca de obicei, ba chiar a admis posibilitatea de a fi invins de rivalul sau. "E o nebunie ce se intampla. Omul…

- Fostul vicepresedinte Joe Biden a revendicat, vineri, victoria in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului care va participa la alegerile prezidentiale din noiembrie, in care il va infrunta pe presedintele Donald Trump, relateaza DPA si Reuters.

- Joe Biden este candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din Statele Unite, care se vor desfasura in luna noiembrie. Acesta il va avea ca adversar pe actualul presedinte, Donald Trump. Biden a atins pragul de 1.

- Fostul vicepresedinte Joe Biden a revendicat vineri victoria in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului care va participa la alegerile prezidentiale din noiembrie, in care il va infrunta pe presedintele Donald Trump, relateaza DPA si Reuters, conform Agerpres. „A fost o onoare sa concurez…

- Twitter contrazice pentru prima oara o postare a presedintelui Donald Trump, dupa ce acesta a publicat informatii false pe reteaua sociala. Noua functie a Twitter, menita sa atraga atentia cititorilor cand o postare contine informatii false sau inselatoare a marcat un tweet al presedintelui in care…