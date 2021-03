Potrivit BBC , Jocurile Olimpice de la Tokyo din vara aceasta se vor desfasura fara spectatori veniti din strainatate, din cauza pandemiei de coronavirus. Jocurile Olimpice vor incepe pe 23 iulie, in timp ce cele Paralimpice vor incepe pe 24 august. Ambele competitii au fost amanate anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus. „Pentru a clarifica situatia pentru detinatorii de bilete care locuiesc in strainatate si pentru a le permite sa isi ajusteze planurile de calatorie, partea japoneza a ajuns la concluzia ca spectatorii nu vor putea intra in Japonia la momentul Jocurilor”, se arata intr-un…