Jocurile Moscovei: Cele patru instituții media care răspândesc fake news Romania nu este ocolita de arsenalul dezinformarii folosit de Kremlin in razboiul sau informatic cu Occidentul, care include campanii de comunicare și de influențare psihologica cu scopul de a destabiliza scena politica interna și de a altera atitudinea pro-euroatlantica a populației. Concluzia apare intr-un studiu intitulat ”Rezistența la dezinformare in Europa centrala și de Est”, elaborat de think-thank-ul polonez EAST Center și ONG-ul Ukranian Prism in perioada mai 2017 – mai 2018, consultat de G4Media.ro. Autorii studiului subliniaza ca raspandirea dezinformarii Kremlinului in Romania… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

