Jocuri și concursuri atletice pentru elevii din județul Brașov, la Coresi Mall Crosul „15 Noiembrie”, competiție programata in aceasta duminica la Brașov, va fi precedat de un eveniment inedit, destinat elevilor din județul Brașov. Astfel, la Coresi Mall, sambata dupa amiaza, intre orele 16.00 și 17.00, sunt programate jocuri și concursuri atletice pentru elevii din intreg județul, fiind așteptați copii și profesori de la urmatoarele școli: Liceul cu Program Sportiv (LPS) Brașov, prof. Dan Iliescu; Școala Gimnaziala „Ovid Densușianu” Fagaraș, prof. Aurelian Curticapean; Liceul Teoretic „Mihai Saulescu” Predeal, prof. Elisa Coca; Școala Gimnaziala Tarlungeni, prof. Sorin… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

