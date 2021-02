Jocuri de Putere | Diana Șoșoacă: „Sunt șocante discuțiile pe care George le are acum în public. El mergea pe aceleași idei ca ale mele” „Nu știu daca exista alte interese. Eu la momentul asta sunt membru AUR pana nu mi se aduce la cunoștința in scris. Știu ca George mi-a spusca exista o echipa care se ocupa de tot ce inseamna PR. Ca se vor ocupa de imaginea fiecarui parlamentar. Și mi s-a comunicat pentru ca exista inadvertențe, eu susțin abrogarea unor legi, am solicitat anularea a tot ceea ce insemana ordine cu privire la purtarea maștii. Și mi-au spus ca inainte sa ma duc la o televiziune sa le spun unde ma duc, ce discurs am, și intrebarile, cine mai este invitat.Eu cu George am avut o relație de prietenie frumoasa. El mergea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- „Este dreptul partidului din inca fac parte, pentru ca nimeni nu mi-a comunicat decizia de excludere. Domnul Claudiu Tarziu s-a prezentat in fața Senatului și a spus ca este excludere. Atunci avem o problema pentru ca nu s-a respectat statutul. Trebuia sa ma cheme. Din punct de vedere juridic, a afla…

- „Nu știu daca exista alte interese. Eu la momentul asta sunt membru AUR pana nu mi se aduce la cunoștința in scris. Știu ca George mi-a spusca exista o echipa care se ocupa de tot ce inseamna PR. Ca se vor ocupa de imaginea fiecarui parlamentar. Și mi s-a comunicat pentru ca exista inadvertențe, eu…

„Este dreptul partidului din inca fac parte, pentru ca nimeni nu mi-a comunicat decizia de excludere. Domnul Claudiu Tarziu s-a prezentat in fața Senatului și a spus ca este excludere. Atunci avem o problema pentru ca nu s-a respectat statutul. Trebuia sa ma cheme. Din punct de vedere juridic, a afla…

- „E diferența de stilistica intre restul partidului și doamna Diana Șoșoaca, diferența care a dus la aceasta ruptura pe care nu ne-am dorit-o, ca dincolo de ieșirile exotice, are calitați. E o prezența civica pe care nu o poate nimeni ignora, dar intr-o echipa trebuie respectate unele reguli. Avem un…

- Diana Șoșoaca, avocat și parlamentar AUR, a relatat cu detalii, pe o rețea sociala, cum a decurs intalnirea de marți de la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis și cum a reacționat atat președintele, cat și SPP-ul, cand și-a dat masca jos. Potrivit lui Șoșoaca, „SPP-ul a inlemnit”. „Dansul…