Jocuri de culise surprinzătoare, cu iz politic, pe spatele fermierilor O acțiune a unor fermieri din sudul țarii denumita pompos congres care a avut loc la inceputul acestei saptamani la o ferma din județul Giurgiu este doar inceputul unui joc politic pentru alegerile din 2024. Prietenie controlata de la… Olt De cațiva ani, pe eșicherul agricol al Romaniei a aparut Asociația Forța Fermierilor condusa de fost ziarist. Pana la intrarea PSD-ului la guvernare, asociația devenise foarte vocala la adresa ministrului Agriculturii de la aceea vreme, Adrian Oros. Insa, dupa instalarea deputatului PSD de Olt, Adrian Chesnoiu, aceasta asociație a devenit foarte prietenoasa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, a declarat, vineri, in Prahova, ca agricultura Romaniei nu are niciun eurocent in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si ca toata lumea trebuie sa constientizeze necesitatea de a fi modificat in acest sens, informeaza AGERPRES…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, a declarat, vineri, in Prahova, ca agricultura Romaniei nu are niciun eurocent in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si ca toata lumea trebuie sa constientizeze necesitatea de a fi modificat in acest sens, potrivit agerpres.…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, spune ca toata lumea trebuie sa constientizeze necesitatea de a modifica Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), astfel incat sa fie identificate fonduri pentru irigații, desecari și depozite de alimente. Așa cum se știe, actualul…

- Guvernul a aprobat, miercuri, Strategia nationala privind siguranta rutiera pentru perioada 2022 – 2030, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, informeaza AGERPRES . Prin adoptarea acestei strategii se indeplineste un jalon asumat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta,…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a prezidat, astazi, reuniunea extraordinara a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului National de Redresare si Rezilienta, dedicata pregatirii demersurilor pentru depunerea primei cereri de plata la Comisia Europeana, pana la 31 mai.

- Bolile cardiovasculare provoaca peste o treime din decesele inregistrate in Romania, arata un raport al State of Health in the EU – Romania din 2021, care arata ca principala cauza de mortalitate, reprezentand peste 19- din totalul deceselor este boala cariaca ischemica, provocand o rata a mortalitatii…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a precizat ca Planul Național Strategic care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2022 prevede posibilitatea apariției unor fabrici mari, care sa proceseze o cantitate mare de materie prima care se produce in Romania. Astfel incat „din granarul Europei sa devenim…

- Programul Rural Invest a fost construit impreuna cu fermierii romani si plafonul de garantii se ridica la 2,5 miliarde de euro, a anuntat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu. ‘Programul Rural Invest este un program pe care l-am construit impreuna…